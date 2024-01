LES 24 HEURES DE DON DE SANG Stade Marie-Marvingt Le Mans, mercredi 14 février 2024.

8ème édition des 24 heures de don de sang

La plus grande collecte sarthoise revient le mercredi 14 février au Stade Marie-Marvingt avec un seul objectif recueillir les dons de sang pour les patients qui en ont besoin.

Le Stade Marie-Marvingt est très heureux d’accueillir et de co-organiser la 8ème édidtion de LA collecte événement en Sarthe qui accueille chaque année de nombreux donneurs sur des horaires élargies, facilitant ainsi l’accès au don de chacun.

Aux côtés des co-organisateurs de l‘évènement, l’Etablissement Français du Sang, Sweet FM, et l’Association Cénomane pour le Don de Sang Bénévole, le Stade Marie-Marvingt ouvrira ses salons VIP mercredi 14 février de 10H à 19H30 pour la bonne cause, ambitionnant d’attirer un large public et le convaincre d’effectuer ce geste solidaire.

Les patients comptent sur nous, comme Elodie, qui a reçu en urgence plusieurs produits sanguins lors d’une hémorragie « Mon mari et moi pensons souvent aux donneurs sans qui je ne pourrais pas aujourd’hui profiter de mes enfants et de ma famille. Mille merci pour votre geste ! »

Reconduction du challenge inter-organismes

Chacun peut inscrire et constituer une équipe en mobilisant collaborateurs, proches, adhérents et clients à venir faire un don pour l’équipe qu’il représente. Le groupe qui mobilise le plus de donneurs remporte le challenge, ceux qui mobilisent le plus de nouveaux donneurs et le plus jeune donneur sont également mis à l’honneur. N’attendez plus relevez le défi pour sauver des vies !

Le challenge ne se limite pas aux entreprises. Tout organisme quel que soit son statut (entreprise, établissement public, institution, association, commerçant, …) ou autre groupe de personnes peut participer.

Vous ne pouvez pas donner ? Vous pouvez quand même participer ! Mobilisez votre entourage et encouragez-les à créer une équipe. .

Stade Marie-Marvingt Chemin aux Boeufs

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dondusangcenomane@hotmail.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 10:00:00

fin : 2024-02-14 19:30:00



