Les 24 heures de Capitany

Haute-Garonne

Les 24 heures de Capitany Mairie de Colomiers, 26 février 2022, Colomiers.

du samedi 26 février au dimanche 27 février à Mairie de Colomiers

L’association «Les Colume’Runs» organise les 24 heures de Capitany sur une boucle de 1,2 km. Les participants peuvent s’inscrire à différents parcours : 24h, 12h, 6h et 3h. **Ravitaillement** : il sera proposé par les organisateurs (sucré, salé, fromage, charcuterie, soupe, eau…) mais les participants peuvent également apporter leur propre ravitaillement dans la zone qui leur sera dédiée. **Remise des dossards le samedi 26 février ** * 8h / 9h45 pour le 24h * 19h / 20h45 pour le 12h * 10h / 11h45 pour le 6h * 13h00 / 14h15 pour le 3h **Départ** : Il sera donné le samedi 26 février à 10h pour les 24h, 21h pour les 12h, à 12h pour le 6h, 14h30 pour le 3h . **Arrivée** : Elle sera jugée le samedi à 17h30 pour le 3h, à 18h pour les 6h, le dimanche à 9h pour le 12h et 10h pour le 24h. **Remise des récompenses** * Samedi 26 février : La cérémonie des podiums pour les formats 6h et 3h débutera vers 19h * Dimanche 27 février : La cérémonie des podiums pour les formats 24h et 12h débutera vers 11h **Pour s’inscrire**, [cliquez ici](https://chrono-start.com/Inscription/Course/detail/c/2230) **Détails sur le lieu**: Complexe sportif de Capitany, 10 avenue Yves-Brunaud Complexe sportif de Capitany, 10 avenue Yves-Brunaud Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

