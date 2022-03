Les 24 h du jeu La Chaumusse, 9 avril 2022, La Chaumusse.

Les 24 h du jeu La Chaumusse

2022-04-09 14:30:00 – 2022-04-09 23:30:00

La Chaumusse Jura La Chaumusse

Venez partager une partie de 24heures du jeu avec nous le samedi 9 Avril dès 14h30 et ce jusqu’au bout la soirée!!

Au programme du jeu du jeu et du jeu!!

Jeu d’Ambiance,de Stratégie,de plateau,des Escapes Games….

Mais aussi des Défis,des Concours mais surtout du partage ,de la découverte et de la convivialité!!

Programme complet à venir…

Enfants,Adultes,Ados,il y en aura pour tous le monde!!

Une buvette et une restauration vous seront proposées par l’association”le Bief Rouge”.

sabrinaoikaoika39@gmail.com

La Chaumusse

