Les 23 demi-heures du jeu Bibliothèque-Ludothèque Bout des Pavés Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 14:30 – 02:00

Gratuit : oui Entrée libre

La ludothèque Accoord du Bout-des-Pavés organise, pour la 8e année, une manifestation intitulée « les 23 demi-heures du jeu » qui se déroulera le samedi 13 avril 2024 à partir de 14h30 et jusqu’à 2h du matin, non-stop.Le public familial est invité à venir jouer sur tout ou partie de la durée de la manifestation. Entre autres animations pour petits et grands, sont prévues : atelier Lego, initiation à différents jeux de société (La maison des souris, Trio, Terra Nova…), puzzle, escape games adultes et enfants, espace de motricité, structures gonflables, retro-gaming, loto, atelier créatif… le tout dans une ambiance festive !Les animations proposées au public sont gratuites, à l’exception du loto (0,50 € / carton) et du spectacle (2 € / personne). Certaines de ces animations étant limitées en nombre de participants, il est préférable de réserver en appelant le 06 69 78 49 11.Restauration possible sur place (food-truck).

Bibliothèque-Ludothèque Bout des Pavés Nantes Nord Nantes 44300