2022-08-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-24 14:00:00 14:00:00 Chanteurs du dimanches, divas de salle de bain, amateurs de chanson française et d’ailleurs… préparez vos vocalises : pour la septième année consécutive Remue-Méninges organise les 22 heures de la chanson, non-stop. A partir de 14h et jusqu’au lendemain 12h ( plus 2 heures de rappel ), une bande de musiciens rodés au marathon musical et boostés au café et au gingembre accompagnera des centaines de chansons chantées par tous. Une sorte de karaoké géant avec de la musique live… Repas, boissons et spectacle en participation financière libre et nécessaire…

Organisé par Remue-Méninges.

