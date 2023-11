Les 21h de la non-violence Ground Control Paris, 29 novembre 2023, Paris.

Du mercredi 29 novembre 2023 au vendredi 01 décembre 2023 :

.Public adultes. gratuit

21 heures de direct en ligne mais aussi en public pour découvrir en quoi la non-violence est radicale et révolutionnaire, se former, discuter et agir en soutenant les organisations participantes !

L’année dernière, dans le cadre de son 21eme anniversaire, Non-violence XXI s’est donné le défi de promouvoir la diversité de la non-violence en France grâce à un événement inédit : 21 heures de direct, en ligne, afin d’illustrer au mieux toutes les facettes de la résolution de conflit non-violente et démontrer sa puissance révolutionnaire.

La seconde édition est encore plus ambitieuse, elle sera enregistrée du 29 novembre au 1er décembre 2023 dans nos murs, à Ground Control.

Cette fois-ci, ces 21 heures de direct seront en ligne mais aussi en public pour découvrir en quoi la non-violence est radicale et révolutionnaire, se former, discuter et agir en soutenant les organisations participantes !

Partant.e ?

Au programme

29 novembre · livestream · lien à venir

16h – La non-violence, c’est politique ! Avec Alain Refalo, enseignant et militant de la non-violence

17h – Programmation à venir*

18h – Programmation à venir*

19h – Ukraine et Russie : les résistances non-violentes face à la guerre. Avec Felip Daza Sierra, chercheur Co directeur de NOVACT (Barcelone) et auteur d’une étude sur la résistance civile dans la guerre actuelle en Ukraine.

20h – Comment sortir de la délinquance ? Entretien croisé entre Yazid Kherfi, directeur-fondateur de Médiation nomade et Youv, médiateur nomade au sein de l’association.

21h – S’appuyer sur la non-violence pour coopérer dans un groupe. Avec Annie Le Fur, formatrice-coordinatrice de l’Ifman, Institut de Formation et de recherche du Mouvement pour une Alternative Non-Violente

22h – Le militantisme soutenable avec Dahlia, Antoine et Clem, activistes chez Alternatiba Paris



30 novembre · livestream · lien à venir

16h – Discussion avec Khaled Gaiji et Thomas Bourgenot de l’association RAP (Résistance à l’Agression Publicitaire)

17h – Forces de protection non-violente en Ukraine. Avec Huibert Oldenhuis, Directeur des programmes de Nonviolent Peaceforce présent en studio à Paris et un‧e volontaire de paix en poste sur le terrain.

18h – Enregistrement du podcast La Force de la non-violence de Célia Grincourt – Interview de Pinar Selek, sociologue, militante féministe et antimilitariste, exilée en France et sous mandat d’arrêt international.

19h30 – Discussion avec Abdourahman Mohamed Guelleh – Fondateur et dirigeant du RADDE (Rally for Action, Democracy and Ecological Development) autour de techniques de désobéissances civiles inédites à Djibouti.

20h – Alternatiba présente son Tour 2024

21h – La non-violence et le sport, discussion avec Georges Gagnaire de la Revue Alternatives non-violentes

22h – Programmation à venir*

*Prog à confirmer en attente de l’horaire avec Les Amis de la Terre, Alternatiba Paris, Extinction Rebellion, PBI France et le Comité Guatemala.

01 décembre · 16h à 19h

Ground Control · Charolais Club

Entrée libre, sur inscription

16h à 17h – Discussions menée par le Mouvement pour une Alternative Non-violente autour de la Marche de 1983 pour l’égalité et contre le racisme avec Christian Delorme et Djamel Atallah, initiateurs et marcheurs.

17h à 19h – Table-ronde sur les Victoires de la non-violence :

Animée par : Guillaume Gamblin, rédacteur de la revue S!LENCE

Intervenant-es :

– Noël Mamère, ancien journaliste et homme politique, ancien Maire de Bègles, reconnu pour ses engagements écologiques et ses actes de désobéissances civiles fort (Mariage pour tous-tes, faucheurs volontaires…)

– François Vaillant, militant et rédacteur en chef de la revue Alternatives non-violentes (activiste victorieux contre la création d’un entrepôt Amazon)

– Un-e porte parole de l’Alliance Citoyenne

– Un-e porte parole de L214

01 décembre · 19h à 1h

Ground Control · Charolais Club

Entrée libre sur inscriptionUne programmation artistique engagée avec des performances musicales, dansées et humoristiques de :

Gnews

Le Bruit qui court

Audrey Vernon

Emma Beatson

Koklico

Planète Boum Boum

Pour rester informé·e des dernières actualités à venir, inscris-toi à la newsletter dédiée ! Juste ici.

Ground Control 81 rue du Charolais 75 012 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1111366243079885?locale=fr_FR https://www.facebook.com/GroundControlParis/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/GroundControlParis/?locale=fr_FR

Ground Control