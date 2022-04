Les 20 en musique Puligny-Montrachet Puligny-Montrachet Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Puligny-Montrachet

Les 20 en musique Puligny-Montrachet, 20 mai 2022, Puligny-Montrachet. Les 20 en musique Puligny-Montrachet

2022-05-20 – 2022-05-20

Puligny-Montrachet Côte-d’Or Le domaine Chanzy a l’honneur d’organiser une Schubertiade à Puligny-Montrachet le vendredi 20 mai 2022. Lieu exceptionnel ouvert en 2021, la Maison Chanzy est le nouveau caveau de dégustation, bar à vins et lieu d’événements du Domaine Chanzy situé en plein cœur du village de Puligny-Montrachet, sur la route des Grands Crus. Vous y trouverez une cave voutée du XVIème, des espaces de dégustations et un bar; un immense jardin ainsi qu’une magnifique terrasse viennent compléter le lieu et offrir un cadre somptueux pour venir y passer un moment entre amis ou en famille. La direction artistique sera orchestrée par Astrig Siranossian accompagné de ses collaborateurs musiciens :

Guillaume Chilemme (violon)

Manuel Vioque-Judde (alto)

Astrig Siranossian (violoncelle)

Lorraine Campet (contrebasse)

Nathaël Gouin (piano) Ce dîner musical débutera à partir de 19h30, au 1 rue du Pot de Fer à Puligny-Montrachet. Les mets proposés seront accompagnés d’un accord avec les vins du domaine Chanzy. Les réservations sont à réaliser en ligne sur notre site internet :

https://www.chanzy.com/ Le domaine Chanzy a l’honneur d’organiser une Schubertiade à Puligny-Montrachet le vendredi 20 mai 2022. Lieu exceptionnel ouvert en 2021, la Maison Chanzy est le nouveau caveau de dégustation, bar à vins et lieu d’événements du Domaine Chanzy situé en plein cœur du village de Puligny-Montrachet, sur la route des Grands Crus. Vous y trouverez une cave voutée du XVIème, des espaces de dégustations et un bar; un immense jardin ainsi qu’une magnifique terrasse viennent compléter le lieu et offrir un cadre somptueux pour venir y passer un moment entre amis ou en famille. La direction artistique sera orchestrée par Astrig Siranossian accompagné de ses collaborateurs musiciens :

Guillaume Chilemme (violon)

Manuel Vioque-Judde (alto)

Astrig Siranossian (violoncelle)

Lorraine Campet (contrebasse)

Nathaël Gouin (piano) Ce dîner musical débutera à partir de 19h30, au 1 rue du Pot de Fer à Puligny-Montrachet. Les mets proposés seront accompagnés d’un accord avec les vins du domaine Chanzy. Les réservations sont à réaliser en ligne sur notre site internet :

https://www.chanzy.com/ Puligny-Montrachet

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Puligny-Montrachet Autres Lieu Puligny-Montrachet Adresse Ville Puligny-Montrachet lieuville Puligny-Montrachet Departement Côte-d'Or

Les 20 en musique Puligny-Montrachet 2022-05-20 was last modified: by Les 20 en musique Puligny-Montrachet Puligny-Montrachet 20 mai 2022 Côte-d'Or Puligny-Montrachet

Puligny-Montrachet Côte-d'Or