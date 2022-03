Les 20 ans du musée ! samedi 19 mars Vieux-la-Romaine,musée et sites archéologiques Vieux Catégories d’évènement: Calvados

Musée de Vieux-la-Romaine, 20 ans déjà ! —————————————- Un anniversaire des Romains à aujourd’hui ### Le dress code Pour respecter la tradition des anniversaires romains, chacun est invité à porter des vêtements blancs, ou au moins une touche de blanc ! Les temps forts ————— ### 18h30 – Cérémonie d’anniversaire à la romaine L’association de reconstitution historique Lugdunum Antica et la Compagnie Skald invitent à fêter les vingt ans du musée à la Romaine. Les offrandes faites au Genius (sorte d’esprit protecteur qui accompagne chacun depuis le jour de sa naissance), le dress-code, les cadeaux, le repas et son gâteau… tout sera fêté comme il y a 2000 ans ! ### 21h – Le gâteau des 20 ans ! De 18h30 à 21h – L’anniversaire romain ————————————– ### Atelier Ex voto Les Romains avaient pour habitude d’adresser des vœux à la personne dont on fête l’anniversaire et de réaliser des offrandes à son Génius. Chacun pourra réaliser au métal à repousser une petite plaquette ou ex voto sur laquelle adresser ses vœux au musée. ### Animation de l’autel romain Tout au long de la soirée, un autel dédié au musée sera présenté et animé par les Romains de l’association Lugdunum Antica. ### Le banquet romain Installés sur le triclinium, fameuse banquette en U sur laquelle prenaient place les convives d’un banquet, les Romains de l’association Lugdunum Antica invitent à se plonger dans l’ambiance de ces soirées d’anniversaire de l’antiquité. Des petites dégustations de mets romains seront également proposées. ### Musique romaine et scénettes de théâtre antique Musiciens et comédiens de la compagnie Skald proposent un voyage musical et théâtral dans l’Antiquité. ### Atelier de fabrication de fleurs Pour fêter les anniversaires, les Romains portaient des couronnes de fleurs. Chacun pourra réaliser une fleur en papier crépon à installer dans ses cheveux en clin d’oeil à l’Antiquitté ! 21h à minuit – L’anniversaire d’aujourd’hui ——————————————- Un moment festif et musical au cœur des collections du musée auquel chacun est convié. **Tout au long de la soirée, une mise en lumière exceptionnelle des collections du musée est assurée par la société Triptik.**

