Bruguières 31150 Bruguières Afin de célébrer 20 ans d’engagement et de solidarité, 20 générations d’Enfoiros se sont réunies autour d’une nouvelle aventure musicale et humaine. Au programme 3 concerts exceptionnels. Et comme d’habitude, tous les bénéfices récoltés seront reversés aux Restos du Cœur de Haute-Garonne ! Les Enfoiros de l’INSA remontent sur scène pour les Restos du Cœur !

