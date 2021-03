Herbignac Herbignac 44410, Herbignac LES 20 ANS DE L’ISS Herbignac Catégories d’évènement: 44410

LES 20 ANS DE L’ISS, 21 mai 2021-21 mai 2021, Herbignac. LES 20 ANS DE L’ISS 2021-05-21 21:00:00 – 2021-05-21 La Taverne Château de Ranrouët

Herbignac 44410 L’association ’’La Brière étoilée’’ organise une visioconférence sur ’’les 20 ans de l’ISS’’. Ouvert à tout public. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire. briere.etoilee@gmail.com +33 7 50 47 61 17 http://briereetoilee.canalblog.com/ L’association ’’La Brière étoilée’’ organise une visioconférence sur ’’les 20 ans de l’ISS’’. Ouvert à tout public. Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

