Les 20 ans de l’atelier du chêne Masevaux-Niederbruck, dimanche 30 juin 2024.

L’atelier du Chêne fête ses 20 ans. Michel Galliot artiste peintre vous propose ses montages artistiques . Il s’est récemment spécialisé dans la création de tableaux à base de matériaux recyclés, détournés et incongrus bouchons, boutons, lambeaux de magazines, morceaux de carrelage… pour représenter des portraits de célébrités d’univers différents. Michel a invité deux personnes. Géraldine Postif de l’atelier Poterie et CaeTeRa de Kienheim ( Bas Rhin ) . Ses créations uniques sont entièrement modelées à la main en argile , en grès ou en porcelaine . Elle mêle des éléments de la nature afin de remettre la terre en lien avec son milieu naturel empreintes de végétaux, sculptures sur bois flotté . Son atelier est dans le cœur du Kochersberg , la nature environnante offre de belles balades pour glaner des graminées, des fleurs et autres feuilles . Cécile Pardi, romancière amoureuse du vivant, vous fera entendre le chant des plantes du jardin de l’artiste Michel Galliot . Elle dédicacerat ses livres . A l’aide d’électrodes ,d’un boitier, Cécile fait jouer les fleurs d’une musique parfois mélodieuse.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

8 Rue du chêne

Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est michel@galliot.info

