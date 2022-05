Les 20 ans de la Ville Robert Pordic, 10 juin 2022, Pordic.

Les 20 ans de la Ville Robert Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Pordic

2022-06-10 – 2022-06-10 Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert

Pordic Côtes d’Armor Pordic

Veillé au quotidien par Robert, âme bienveillante du domaine et gardien attentionné de ses visiteurs, le Centre Culturel de La Ville Robert est devenu en 20 ans le poumon culturel de Pordic où toutes les générations se côtoient pour vivre et pratiquer ensemble leurs loisirs, leurs métiers, leurs passions, mais aussi leurs apprentissages, leur ouverture au monde et leur épanouissement à travers la découverte des arts et de la culture d’ici et d’ailleurs.

Robert, aux côtés de l’équipe municipale de Pordic, vous convie donc à une grande fête joyeuse, gourmande et dansante, qui réunira celles et ceux qui concourent à faire vivre le Centre Culturel : associations de pratiques artistiques et culturelles, enseignants et élèves des écoles pordicaises, artistes et techniciens du spectacle et des arts visuels programmés par l’équipe aux commandes du lieu.

Les commerçants et artisans pordicais seront également de la fête en vous proposant tout leur savoir-faire et leur sens de l’accueil.

Un avant-goût du programme de ces 2 jours de festivités :

Vendredi 10 juin :

inauguration des festivités par Monsieur le Maire Joël Batard ;

apéritif et partage du gâteau d’anniversaire offerts par l’équipe municipale ;

banquet populaire ;

spectacle de théâtre et rencontre autour de l’histoire de La Ville Robert.

Samedi 11 juin :

rassemblement de véhicules anciens, concerts ;

courtes pièces chorégraphiques ;

flash mob, valorisation des initiatives associatives ;

spectacle de cirque et bal populaire participatif !.

villerobert@pordic.fr +33 2 96 79 12 96 https://www.pordic.fr/wp-content/uploads/2022/05/Journal20ansDEF3.pdf

