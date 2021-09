Aiguillon Aiguillon Aiguillon, Lot-et-Garonne Les 20 ans de la médiathèque d’Aiguillon Aiguillon Aiguillon Catégories d’évènement: Aiguillon

Lot-et-Garonne

Les 20 ans de la médiathèque d’Aiguillon Aiguillon, 25 septembre 2021, Aiguillon. Les 20 ans de la médiathèque d’Aiguillon 2021-09-25 – 2021-09-25

Aiguillon Lot-et-Garonne Aiguillon La culture sera à l’honneur à Aiguillon. En effet la médiathèque de la bastide fêtera ses 20 ans, pour l’occasion deux journées d’animations sont organisées :

Samedi 25 septembre :

Escape Game sur le thème Harry Potter (à partir de 10 ans), jeux géants à l’extérieur toute la journée, mon cabinet de curiosités pour partir à la découverte de récits et d’objets rocambolesques ! Goûter d’anniversaire à 17h00.

Dimanche 26 septembre :

Escape Game spécial pirates ! conférence d’Alain Paraillous sur 3 femmes de lettres, jeux géants, mon cabinet de curiosités.

Et bien d’autres surprises….

Animations gratuites, restauration sur place avec M'Happy crêpes.

