les 20 ans : ça se fête ! Mosaïc, le jardin des cultures Houplin-Ancoisne, dimanche 2 juin 2024.

les 20 ans : ça se fête ! Célébrons les 20 ans de Mosaïc lors d’un pique-nique géant ! Au programme : concerts, jeux, rencontres, exposition photos et dégustations. Dimanche 2 juin, 14h30 Mosaïc, le jardin des cultures Gratuit

Début : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:00:00+02:00

Au plateau quatre talentueux artistes musiciens. Ensemble, ils entrelacent leur voix, leurs gestes, leur sensibilité pour bâtir un pont entre les deux rives de la méditerranée, entre le Maghreb, le Moyen-Orient et l’Andalousie. Ici, les ornements d’un chant arabo andalou répondent au cante jondo du flamenco. Là, une guitare flamenca entremêle ses cordes au jeu du luth arabe. Les mélodies et rythmes se succèdent, nous soufflant des poésies d’amour et de vie et donnant à voir combien arabo-andalou et flamenco se nourrissent et s’enrichissent depuis des siècles.

14 h 30

1 h 30

Qantara

Attacafa

Concert

Tout public

Avec Zaraf Guili, pas de chichi ! Un “trubaci” ? Un “taraf” ? Non, un Zaraf !

Ces cinq musiciens bousculent les musiques d’Europe de l’Est ! Ils donnent de la voix, à tel point que vous ne résisterez pas à l’envie de taper des pieds, des mains, de danser et chanter avec eux.

Ni dans la tradition, ni dans la convention : ils attaquent le concert par le bouquet final et continuent de faire monter l’ambiance dans un joyeux charivari “tsiganisant” ! Bref, ils ne sont pas là pour faire dans la dentelle.

16 h 30

1 h 30

Zaraf Guili

In Illo Tempore

Concert

Tout public

Ouverture de Mosaïc : 10 h – 19 h. Dernier accès à 18 h

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Môquet Houplin-Ancoisne. Stationnement Parking du parc de la Deûle, rue du Bon Blé Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}, {« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}]

