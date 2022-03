LES 2 SEMAINES DES 2M La Ferté-Bernard, 23 mai 2022, La Ferté-Bernard.

LES 2 SEMAINES DES 2M La Ferté-Bernard

2022-05-23 – 2022-06-05

La Ferté-Bernard Sarthe

A La Chapelle St Lyphard et partout à La Ferté-Bernard et à travers la Communauté de Communes de l’Huisne Sarthoise.L’artiste Carnet de Mimi, alias «La Reine des Masques», expose ses créations vestimentaires choc en masques chirurgicaux ramassés dans la nature, à La Chapelle Saint-Lyphard. L’exposition -comprenant des photos, des tenues sur mannequin, et d’autres surprises- est ouverte à tous gratuitement en continue.

Le matin, nous interviendrons en milieu scolaire pour sensibiliser les plus jeunes.

Les mercredis après-midis, des ateliers de couture et de création à partir de masques et d’autres matières vont être proposées. Les participants pourront repartir avec leurs créations ! Des ateliers de confection de cendriers de poche et de cendriers seront également organisés puis les créations seront distribuées en ville.

Samedi 4 juin, un grand événement de ramassage de déchets sera organisé et servira de prétexte à rassembler toutes les personnes ayant réalisé des créations ainsi que les enfants sensibilisés et de réaliser un défilé en tenues de masques au travers de la rue d’Huisne et du centre-ville. Organisé par Qui nettoie si ce n’est toi?

+33 6 76 82 77 17

La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-03-15 par