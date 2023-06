Tierra Urbana Les 2 Scènes – scène nationale de Besançon Besançon, 23 octobre 2023, Besançon.

Tierra Urbana Lundi 23 octobre, 14h00 Les 2 Scènes – scène nationale de Besançon

Tierra Urbana est un spectacle mené par le duo d’artistes Gonzalo Campo et Miguel Ortega. Des traditions ancestrales d’Amérique du Sud dont ils sont natifs, jusqu’aux cultures urbaines, le duo développe un langage poétique et universel. La découverte du monde par le son et le mouvement révèle la magie et la poésie du quotidien. Tierra Urbana c’est l’occasion de faire découvrir aux enfants un large répertoire de styles de danses et de musiques (traditionnelles, classique, hip hop, et contemporain). Ce spectacle crée des situations poétiques et décalées afin d’explorer la relation entre musique et mouvement, réel et imaginaire. A propos de la danse la « street culture », le mime, le classique et le contemporain auront chacune leur places et quand à la musique créée en live elle se fera sur des instruments originaux et uniques comme le « Silexophone », des mobiles sonores, du beat box, des percussions corporelles, et un travail autour des voix d’enfants collectées en amont questionnant le monde.

Les 2 Scènes – scène nationale de Besançon 3 place de l’Europe, 25000 besançon Besançon 25000 Planoise Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesondubruit.fr/event/tierra-urbana-4/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:00:00+02:00

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:00:00+02:00