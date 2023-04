Canto do Sol présente « Avant l’Équinoxe » Les 2 pianos, 15 juin 2023, Paris.

Canto do Sol présente « Avant l’Équinoxe » Jeudi 15 juin, 21h00 Les 2 pianos Prévente : 15 euros / Tarif plein : 20 euros

Canto do Sol propose dans cet album des chansons qui mettent en valeur leur amitié franco-brésilienne, jouant sur des inspirations mutuelles. Avec un album en deux langues (français et portugais), Canto do Sol explore une grande richesse de sonorités et de rythmes du Brésil et d’ailleurs (Cap Vert et Caraïbes par exemple).

Canto do Sol est composé de :

Sophie Magnani : voix, compositions, textes

Hervé Morisot : guitare 7 cordes, compositions

Filipe Dourado : cavaquinho, compositions, textes

Wendell Almeida : percussions, compositions, textes

Canto do Sol s’est formé pendant le confinement, grâce à la magie des réseaux sociaux. Sophie et Hervé se connaissaient déjà et collaboraient, puis ils ont rencontré d’abord virtuellement Wendell et Filipe en faisant avec eux des vidéos collaboratives.

Après plusieurs rencontres, Sophie a commencé à composer ses premières chansons en décembre 2020, rapidement rejointe par l’ensemble du groupe.

Au fil des échanges, du dialogue et de la complicité grandissante entre ses membres, sont nées 11 chansons et un projet d’album : « Avant l’Équinoxe ». Des titres qui tournent autour des thématiques de l’amour, du désir, de l’océan, de la famille, de l’amitié, de la vie… Des chansons très personnelles et intimes, qui racontent chacune une histoire.

« Nous n’avons pas souhaité composer cet album, il s’est imposé à nous. Le besoin que nous avons ressenti de faire vivre notre musique, de donner un champ à notre créativité, à une période où il ne nous était pas permis de faire des concerts, a été comme une vague déferlante, une nécessité, et n’est-ce pas lors de l’équinoxe que les vagues sont les plus fortes ? » Voilà qui explique le choix de ce titre, qui est également le titre de l’une des chansons.

Les 2 pianos 136 rue de Lourmel Paris 75015 Quartier de Javel Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/pro/les2pianos1 »}] https://les2pianos.com/restaurant/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T21:00:00+02:00 – 2023-06-15T23:00:00+02:00

