Sultana présente « Uni Vers Elle » Les 2 pianos, 17 novembre 2022, Paris.

Tarif plein 22 EUR / Tarif prévente 16.50 EUR

Sultana révèlera son 3e album « Uni Vers Elle » à l’occasion de sa sortie le 11/11 en digital et le 18/11 en physique chez Trilogie Halexander / InOuïe Distribution .

Les 2 pianos 136 rue de Lourmel Quartier de Javel Paris 75015 Île-de-France

Ce nouvel opus sera présenté le jeudi 17 novembre 2022 à 20h30 sur la scène des 2 Pianos lors d’un concert de lancement exceptionnel.

Uni Vers Elle est composé de :

Sultana : chant / choeurs

Fernanda Primo : guitare

Manuel Delgado : guitare flamenco sur Uni Vers Elle et Maria Zaina

Romain Chenard : claviers

Désiré Nkouandou : percussions / batterie / choeurs

Barbara Felettig : basse

Pepe : basse sur Tierra madre

Hervé Bartolomé : chant sur Coeur quantique

Skander Guetari : chant sur Maria Zaina

Laurence Gastine : saxophone sur Maria Zaina et choeurs sur Uni Vers Elle

Sandra Ellama : flûte traversière, bobre, roulér, kayamb, voix sur Passeuse de vie

Solveig : choeurs sur Uni Vers Elle

Julien Matrot : trompette et bugle sur Maria Zaina

Jann Halexander : piano sur Liberté

Douglas Marcolino : accordéon et percussions sur Coeur quantique et clave sur Maria Zaina

Auteure, compositrice, interprète, Sultana vous invite au voyage au gré de son univers métissé. Un périple entre World Music et Chanson insufflé par une combinaison subtile de rythmes insulaires et par sa voix chaleureuse et sensuelle. De son vrai prénom, dixit « la Reine », symbole de la féminité, du partage et de la générosité, Sultana chante en français et espagnol avec une touche d’arabe, la femme libre et sensible qui aspire au moment présent avec un optimisme rayonnant et une énergie débordante.

« UNI VERS ELLE », le troisième opus de Sultana porte un titre hautement symbolique en hommage à la féminité, à l’amour, à la Nature, notre Terre-Mère, invoquant un lien fort au féminin sacré, à l’écoute de son cœur, de son intuition, de sa puissance intérieure et créatrice pour s’accomplir pleinement. Dix compositions à travers lesquelles Sultana célèbre les thèmes de la liberté, l’amour, l’éveil, la transmission, l’amitié, la gratitude tissant le lien indispensable entre le féminin et le masculin, le Yin et le Yang deux énergies complémentaires pour une dualité universelle.



2022-11-17T20:30:00+01:00

2022-11-17T23:00:00+01:00

