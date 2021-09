LES 2 JOURS CYCLISTES DE MACHECOUL-SAINT-MÊME Machecoul-Saint-Même, 11 septembre 2021, Machecoul-Saint-Même.

LES 2 JOURS CYCLISTES DE MACHECOUL-SAINT-MÊME 2021-09-11 – 2021-09-11

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Après plus de 5 ans d’absence, l’épreuve va faire son retour sous un nouveau format. Le Guidon Machecoulais, en partenariat avec la Mairie, et ses partenaires locaux SUPER U de Machecoul et la Manufacture Française du Cycle a souhaité redonner vie à cette épreuve.

Les 2 Jours Cyclistes de Machecoul St Même se veulent être un week-end vélo sur la commune et l’intercommunalité Sud Retz Atlantique, en associant le cyclisme de compétition, le vélo loisir, les écoles de vélo le temps d’un même week-end.

Les parcours et le Site d’Arrivée seront tous nouveaux pour cette édition 2021. Le site d’Arrivée sera situé au cœur du bourg de St Même.

Au programme de ce week-end :

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 :

Le Matin : Randonnée avec deux parcours :

* Un circuit familial VTT/VTC de 20km, empruntant la forêt de Machecoul et l’itinéraire 2 départemental.

* Un circuit cyclo de 85 km, empruntant le Tour Sud Retz Atlantique, sur lesquels les coureurs se disputeront la victoire des 2 Jours le dimanche.

L’après-midi à 16h : Course Pass’Cycliste, sur un circuit de 9.2 km autour de St Même, empruntant la côte de la Gât au Chat et de la St Lazare.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Le Matin : Course Cadet sur un circuit de 5.4 km empruntant la côte de La Gât au Chat.

L’après-midi : Course d’attente d’Ecole de Vélo sur un circuit de 3.4 km.

L’épreuve des 2 Jours de Machecoul St Même, en 2/3 et Juniors, se disputera sur un parcours en ligne “Tour Sud Retz Atlantique, de 85 km et 5 tours du circuit finale de 9.2 km

Zone de départ sur le site de la Manufacture Française du Cycle.

Un classement Point Chaud et Grimpeur sera également à se disputer sur cette épreuve.

L’épreuve est organisée avec les règles sanitaires en vigueur, Port du masque dans les infrastructures de l’épreuve et dans la zone d’arrivée.

Le Guidon Machecoulais relance l’épreuve historique des 2 Jours Cyclistes de Machecoul.

https://www.guidon-machecoulais.com/

Après plus de 5 ans d’absence, l’épreuve va faire son retour sous un nouveau format. Le Guidon Machecoulais, en partenariat avec la Mairie, et ses partenaires locaux SUPER U de Machecoul et la Manufacture Française du Cycle a souhaité redonner vie à cette épreuve.

Les 2 Jours Cyclistes de Machecoul St Même se veulent être un week-end vélo sur la commune et l’intercommunalité Sud Retz Atlantique, en associant le cyclisme de compétition, le vélo loisir, les écoles de vélo le temps d’un même week-end.

Les parcours et le Site d’Arrivée seront tous nouveaux pour cette édition 2021. Le site d’Arrivée sera situé au cœur du bourg de St Même.

Au programme de ce week-end :

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021 :

Le Matin : Randonnée avec deux parcours :

* Un circuit familial VTT/VTC de 20km, empruntant la forêt de Machecoul et l’itinéraire 2 départemental.

* Un circuit cyclo de 85 km, empruntant le Tour Sud Retz Atlantique, sur lesquels les coureurs se disputeront la victoire des 2 Jours le dimanche.

L’après-midi à 16h : Course Pass’Cycliste, sur un circuit de 9.2 km autour de St Même, empruntant la côte de la Gât au Chat et de la St Lazare.

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

Le Matin : Course Cadet sur un circuit de 5.4 km empruntant la côte de La Gât au Chat.

L’après-midi : Course d’attente d’Ecole de Vélo sur un circuit de 3.4 km.

L’épreuve des 2 Jours de Machecoul St Même, en 2/3 et Juniors, se disputera sur un parcours en ligne “Tour Sud Retz Atlantique, de 85 km et 5 tours du circuit finale de 9.2 km

Zone de départ sur le site de la Manufacture Française du Cycle.

Un classement Point Chaud et Grimpeur sera également à se disputer sur cette épreuve.

L’épreuve est organisée avec les règles sanitaires en vigueur, Port du masque dans les infrastructures de l’épreuve et dans la zone d’arrivée.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par