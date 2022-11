Les 2 ans de L’Occasion café ! Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Marne 2 ans se sont déjà écoulés depuis notre inauguration. Pour célébrer cet évènement, venez découvrir différents exposants et plusieurs animations dans votre café préféré ! Au programme : Ateliers, vente de vinyles, fripes, graphismes, préparation de cadeaux de Noël… Ateliers, vente de vinyles, fripes, graphismes, … contact@loccasioncafe.com L’OCCASION café 188 Rue de Vesle Reims

