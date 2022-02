les 1probables Saint-Augustin Saint-Augustin Catégories d’évènement: Saint-Augustin

Seine-et-Marne

les 1probables Saint-Augustin, 12 février 2022, Saint-Augustin. les 1probables Saint-Augustin

2022-02-12 20:00:00 20:00:00 – 2022-02-12 22:00:00 22:00:00

Saint-Augustin Seine-et-Marne Saint-Augustin EUR 8 8 Embarquez avec les 1probables et mettez-les au défi.

Dans leurs sketches, ils improviseront un pétillant mélange d’humour et d’émotions. Le temps d’une soirée les 1probables vous embarquent dans leur univers d’émotions. info@les1probables.com +33 1 64 03 15 12 https://les1probables.com/ Saint-Augustin

dernière mise à jour : 2022-01-10 par Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie

Détails Catégories d’évènement: Saint-Augustin, Seine-et-Marne Autres Lieu Saint-Augustin Adresse Ville Saint-Augustin lieuville Saint-Augustin Departement Seine-et-Marne

les 1probables Saint-Augustin 2022-02-12 was last modified: by les 1probables Saint-Augustin Saint-Augustin 12 février 2022 saint-augustin Seine-et-Marne

Saint-Augustin Seine-et-Marne