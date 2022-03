« Les 1ers Championnats de France des Tourneurs Potiers », Parvis Jean Cocteau de Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

« Les 1ers Championnats de France des Tourneurs Potiers », Parvis Jean Cocteau de Menton, 7 mai 2022, Menton. « Les 1ers Championnats de France des Tourneurs Potiers »,

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Parvis Jean Cocteau de Menton

Inspiré des Championnats du Monde des Tourneurs Potiers organisés depuis une quarantaine d’années à Faenza en Italie, et du Concours international des Tourneurs organisé à Aubagne lors de la Biennale de Céramique Argilla, Stéphane Montalto « Meilleur Ouvrier France Potier », organise avec l’aide de Mme Christelle Esperto directrice de l’Ecole municipale d’Arts plastiques de Menton, et sous la direction de Mr Nicolas Andriko directeur des affaires culturelles de Menton et le soutien de Monsieur le Maire de Menton Yves JUHEL. « Les 1ers Championnats de France des Tourneurs Potiers », hommes, femmes, équipes. Cette compétition nationale annuelle se veut être itinérante, et organisée dans une ville ayant une histoire céramique. Durant le championnat, un marché des potiers est organisé par une trentaine de céramistes professionnels sont attendus.

Entrée libre pour le public – Inscriptions pour participer au championnat : 30 € par personnes.

« Les 1ers Championnats de France des Tourneurs Potiers », hommes, femmes, équipes. Cette compétition nationale annuelle se veut être itinérante, organisée dans Menton. Parvis Jean Cocteau de Menton Quai Monléon 06500 Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu Parvis Jean Cocteau de Menton Adresse Quai Monléon 06500 Menton Ville Menton lieuville Parvis Jean Cocteau de Menton Menton Departement Alpes-Maritimes

Parvis Jean Cocteau de Menton Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

« Les 1ers Championnats de France des Tourneurs Potiers », Parvis Jean Cocteau de Menton 2022-05-07 was last modified: by « Les 1ers Championnats de France des Tourneurs Potiers », Parvis Jean Cocteau de Menton Parvis Jean Cocteau de Menton 7 mai 2022 Menton Parvis Jean Cocteau de Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes