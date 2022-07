Les 1ères Assises du NewSpace Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les 1ères Assises du NewSpace, 7 juillet 2022, Paris. La 1ʳᵉ édition des Assises du NewSpace a lieu les 7 et 8 juillet 2022 à Station F à Paris !

Cet événement inédit a pour double objectif d’établir un état de l’art et du marché du NewSpace en France, ainsi que de dessiner ensemble des perspectives de croissance pour l’économie spatiale française, ET de consolider et de structurer le NewSpace en France et le faire rayonner au niveau international d’ici à cinq ans ! Programme : https://lesassisesdunewspace.org/les-assises/ Votre inscription vous donne accès : https://lesassisesdunewspace.org/inscriptions/ Aux 2 jours de conférences incluant la restauration,

À la plate-forme participative en ligne,

Au rapport de sortie des Assises du NewSpace publié en septembre contenant les propositions visant au développement NewSpace français.

Lieu Station F Adresse 5, parvis Alan Turing Ville Paris Tarif De 40 à 160 euros

