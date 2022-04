Les 180 ans de la poterie Bavent Bavent Catégories d’évènement: Bavent

Calvados

Les 180 ans de la poterie Bavent, 18 juin 2022, Bavent. Les 180 ans de la poterie Poterie du Mesnil de Bavent Côte du Mesnil Bavent

2022-06-18 13:00:00 – 2022-06-19 17:30:00 Poterie du Mesnil de Bavent Côte du Mesnil

Bavent Calvados Venez fêter les 180 ans de la poterie ! Au cours de ce week-end des visites guidées seront organisées (sur réservation préalable).

Le samedi à 15h, assistez à une conférence sur la place de la céramique dans la décoration de l’habitat normand, animé par Marie Émile, conférencière au musée du Louvres.

S’en suivra une séance de dédicaces du livre paru aux Éditions du patrimoine avec son auteure Christel Guillot-Coatleven.

