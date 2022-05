Les 17ème Prieurales Le Havre, 11 juin 2022, Le Havre.

Les 17ème Prieurales Le Havre

2022-06-11 – 2022-06-12

Le Havre Seine-Maritime

Les 17ème Prieurales, festival international de musiques médiévales, reviennent en juin pour deux journées consacrées aux musiques médiévales, à l’Abbaye de Graville et aux Jardins Suspendus. Samedi 11 juin – Abbaye de Graville n- 15h : Concert de l’ensemble Quarte&graal, Richard Cœur de Lion, chants à la cour itinérante des Plantagenêts nEntrée libre, sans réservation. – 16h : Quand les sculptures se transforment en instruments , visite guidée se proposant de revenir sur les éléments sculptés de l’Abbaye de Graville et le travail de l’association Les Prieurales ayant permis la réalisation d’instruments de musique médiévaux. nEntrée libre, sans réservation. – 18h : Concert de l’ensemble le Lion Vert : Abrégés des miracles de Notre-Dame de la Couture de Bernay (texte normand du 17ème siècle mais parfaitement compatible avec la musique médiévale car, à l’instar de ses illustres prédécesseurs du Moyen Âge, il relate les miracles opérés par la Vierge au sanctuaire de la Couture de Bernay (Eure). Récit, musique vocale et instrumentale du 13ème siècle. nEntrée : 20€ Dimanche 12 juin – Animation médiévales de 14h à 18h, aux Jardins suspendus – Entrée libre. n- Marti Iubo de l’ensemble Tormis et les participants du stage de chant médiéval des Prieurales du mars. n- L’ensemble Quarte&graal, musique à la cour de Richard Cœur de Lion. n- Les ateliers médiévaux du conservatoire Arthur Honegger jouent et chantent le Moyen Âge. n- Aisling, campement avec démonstration de jeux de plateaux médiévaux.

+33 2 35 43 69 40 https://francois77.wixsite.com/lesprieurales/17-prieurales

Le Havre

