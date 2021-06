Chambéry Chambéry Chambéry, Savoie Les 16e rencontres philo – Eloge du rien – texte de Christian Bobin Chambéry Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Les 16e rencontres philo – Eloge du rien – texte de Christian Bobin Chambéry, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chambéry. Les 16e rencontres philo – Eloge du rien – texte de Christian Bobin 2021-07-03 21:00:00 21:00:00 – 2021-07-03 22:00:00 22:00:00 Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques Rousseau 890 chemin des Charmettes

Chambéry Savoie « Écrire une histoire, c’est dessiner une porte sur un mur infranchissable et puis l’ouvrir » publics.musees@mairie-chambery.fr +33 4 79 68 58 45 dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: Chambéry, Savoie Étiquettes évènement : Autres Lieu Chambéry Adresse Les Charmettes, Maison de Jean-Jacques Rousseau 890 chemin des Charmettes Ville Chambéry lieuville 45.55239#5.93024