du samedi 11 décembre au dimanche 12 décembre à Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux

Les 16e rencontres du livre et de la photographie, ce sont : • 2 JOURS D’ANIMATIONS : Les samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021. • 34 PHOTOGRAPHES ET 140 PHOTOGRAPHIES Les photographies accompagnées du texte de réponse à la question « C’est quoi pour vous la photographie ? ». Plus d’informations sur l’exposition [ici](https://openagenda.com/reseau-des-idees-mediatheques-de-tourcoing/events/cest-quoi-pour-vous-la-photographie-les-reponses-des-amies-photographes-de-bernard-plossu-3e-edition?lang=fr) • UNE FOIRE AUX LIVRES Elle permettra aux libraires et éditeurs de présenter un grand choix de livres de photographies et notamment ceux des artistes ayant participé au projet. • L’ÉDITION D’UN LIVRE A l’occasion de la 3e édition du projet d’exposition « C’est quoi pour vous la photographie ? », Bernard Plossu et l’association Helio ont souhaité partager les réponses, en texte et en images, de plus de 100 photographes dans un livre qui sortira le 11 décembre aux éditions iKi et avec le soutien de l’association Chibi. • UN CONCOURS DE PORTFOLIOS Pour sa 12e édition le concours de portfolio, qui remporte chaque année un vif succès, permettra aux 3 auteurs primés d’accrocher leur travail en 2022. Modalités et règlement sur le [blog](https://heliophotographie.blogspot.com/) d’Helio.

Entrée libre.

Le temps d’un week end, l’association Helio vous fait partager sa passion de la photographie. Découvrez notamment l’exposition « C’est quoi pour vous la photographie ? » et une foire aux livres.

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing Centre-ville Nord



2021-12-11T15:30:00 2021-12-11T19:00:00;2021-12-12T13:30:00 2021-12-12T17:30:00