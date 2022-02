Les 15 km du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Les 15 km du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay, 1 mai 2022, Le Puy-en-Velay. Les 15 km du Puy-en-Velay place du Breuil 15 KM DU PUY EN VELAY Le Puy-en-Velay

2022-05-01 – 2022-05-01 place du Breuil 15 KM DU PUY EN VELAY

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Également appelée Course du 1er Mai, les 15 km du Puy sont une course pédestre de renommée internationale. contact@15kmdupuy.fr http://www.15kmdupuy.fr/ place du Breuil 15 KM DU PUY EN VELAY Le Puy-en-Velay

