Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Les 14kms d’Emmavie Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Les 14kms d’Emmavie, 25 avril 2021-25 avril 2021, Villeneuve-sur-Lot. Les 14kms d’Emmavie 2021-04-25 – 2021-04-25 Stade de la Myre Mory Avenue d’Agen

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Tout seul ou en équipe l’essentiel est de faire 14 kms. Les inscriptions seront en ligne fin mars. 241 participants dans toute la France en octobre 2020, nous vous espérons plus nombreux ! À vos baskets et vos vélos !!

Respect des règles sanitaires Tout seul ou en équipe l’essentiel est de faire 14 kms. Les inscriptions seront en ligne fin mars. 241 participants dans toute la France en octobre 2020, nous vous espérons plus nombreux ! À vos baskets et vos vélos !!

Respect des règles sanitaires Tout seul ou en équipe l’essentiel est de faire 14 kms. Les inscriptions seront en ligne fin mars. 241 participants dans toute la France en octobre 2020, nous vous espérons plus nombreux ! À vos baskets et vos vélos !!

Respect des règles sanitaires Tout seul ou en équipe l’essentiel est de faire 14 kms. Les inscriptions seront en ligne fin mars. 241 participants dans toute la France en octobre 2020, nous vous espérons plus nombreux ! À vos baskets et vos vélos !!

Respect des règles sanitaires Emmavie

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Stade de la Myre Mory Avenue d'Agen Ville Villeneuve-sur-Lot