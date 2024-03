LES 14ÈMES MERCREDIS DE L’ÉTÉ ORGANISÉ PAR LA PASTORALE DU TOURISME LOISIRS BÉZIERS Béziers, mercredi 31 juillet 2024.

Visites en dehors des heures de représentation. Les mercredis de 19h15 à 19h45 méditation chantée et priée.

Entre 18h et 19h: Parole et musique: chant et poésie, récit, vidéo, concert, récital, orgue, guitare, histoire….Suivie tous les mercredis de 19h15 à 19h45 d’une méditation chantée et priée.

Possibilité de se garer à l’ancienne caserne Saint Jacques, à proximité de l’église St Jacques. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 10:00:00

fin : 2024-07-31 18:45:00

Rue Saint-Jacques

Béziers 34500 Hérault Occitanie

L’événement LES 14ÈMES MERCREDIS DE L’ÉTÉ ORGANISÉ PAR LA PASTORALE DU TOURISME LOISIRS BÉZIERS Béziers a été mis à jour le 2024-03-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE