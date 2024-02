Les 13èmes rencontres de la BD de Longvic Espace Jean-Bouhey Longvic, samedi 6 avril 2024.

Les 13èmes rencontres de la BD de Longvic Espace Jean-Bouhey Longvic Côte-d’Or

Save the date ! Les 6 et 7 avril 2024, les 13es Rencontres de la BD de Longvic (21600) reviennent !

Environ 40 auteurs sous le parrainage de Baba, vainqueur du prix du public en 2022. (et auteur de l’affiche 2024 avec Lapuss et Tartuff à la couleur). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon

Longvic 21600 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté culturel@ville-longvic.fr

L’événement Les 13èmes rencontres de la BD de Longvic Longvic a été mis à jour le 2024-02-01 par COORDINATION CÔTE-D’OR