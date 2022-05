LES 130 ANS DU CANAL MARITIME DE LA BASSE LOIRE Frossay, 25 août 2022, Frossay.

LES 130 ANS DU CANAL MARITIME DE LA BASSE LOIRE Route des Carris Le Quai Vert Frossay

2022-08-25 – 2022-08-25 Route des Carris Le Quai Vert

Frossay Loire-Atlantique

L’office de Tourisme, en partenriat avec Véronique Mathot, vous propose une découverte du canal maritime de Frossay, en privilégiant l’aspect historique du site.

Ouvert en 1892, le canal maritime de la Basse-Loire permettait de continuer à offrir un accès au port de Nantes aux plus grands navires.

En définitive, il ne connut qu’une vingtaine d’années d’utilisation rattrapé par de nouvelles augmentations de la taille des navires et des dragages plus performants dans l’estuaire.

S’il avait momentanément permis de sauver le port de Nantes, il fut dès 1913 fermé et dans l’attente de nouvelles fonctions qui n’allaient pas manquer.

Retour sur l’histoire de ce canal, sur ses raisons d’être, ses grandes heures joyeuses ou émouvantes qui nous mènent jusqu’à aujourd’hui avec un rôle de formidable outil de maîtrise de l’eau et de sublime cadre de verdure et de plaisir.

