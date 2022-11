LES 13 DESSERTS DE NOËL Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

LES 13 DESSERTS DE NOËL Clermont-l'Hérault, 10 décembre 2022

16 Boulevard Paul Bert Clermont-l’Hérault Hérault

2022-12-10 19:30:00 – 2022-12-10 Clermont-l’Hérault

Hérault Apéritif offert par “Tega-los” suivi d’un repas où chacun apporte quelque chose à manger et à boire à partager dans la soirée.

21h : Jan-Bernat PLANTEVIN

Chanteur Provençal et ses musiciens.

22h30 : Atelier – Balèti avec “Los Bracejaires”

tegalos@hotmail.fr

