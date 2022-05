Les 12h non-stop de Vassivière : endurance Quad Royère-de-Vassivière, 4 juin 2022, Royère-de-Vassivière.

Les 12h non-stop de Vassivière : endurance Quad Royère-de-Vassivière

2022-06-04 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-04 23:59:00 23:59:00

Royère-de-Vassivière Royère-de-Vassivière

Rdv au VCTT de Royère de Vassivière. Buvette sur place. Rens : 05 55 64 75 33

Le retour de la course la plus dur, la plus marquante, la plus éprouvante, autant pour l’homme que pour la machine… un vrai défi ! Cette endurance de quads de 12h non stop se pratique par équipe. Labellisée FFM, elle privilégiera un tracé éco-responsable allongé sur une boucle de 8 km afin de limiter l’impact des machines et sans essais chronos.

Rdv au VCTT de Royère de Vassivière. Buvette sur place. Rens : 05 55 64 75 33

Royère-de-Vassivière

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Lac de Vassivière