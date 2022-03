Les 12èmes rencontres de la BD de Longvic Longvic, 2 avril 2022, Longvic.

Les 12èmes rencontres de la BD de Longvic Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon Longvic

2022-04-02 – 2022-04-03 Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon

Longvic Côte-d’Or Longvic

EUR Notre festival BD métropolitain à portée régionale voir plus, a reçu 3000 personnes lors de sa dernière édition en 2019.

Ses partenaires : Dijon Métropole ( Prix Dijon Métropole remis le 3 avril par Christine Martin ) , Divia, Crédit Mutuel, Ecole des métiers, Ecole de gendarmerie, Mgen, le goût du vin, Bien public, Dijon Hebdo, France Bleu BFC, K6FM …..

” La prochaine édition des Rencontres de la BD de Longvic ( Ville de Dijon Métropole ), se déroulera les 2 et 3 Avril 2022 et aura pour thème «Toutes et tous des super héros ! ».

Elles seront parrainées par Romain PUJOL – avni, lapins crétins … – et gagnant du prix du public en 2019. ( la dernière édition ! )

Depuis septembre, un important travail de préparation des publics est mené par l’ensemble des partenaires pour donner ou redonner le goût de lire. Heureux de cette dynamique et du franc succès des éditions passées, de nouveaux partenariats se sont développés autour de notre manifestation, confirmant ainsi sa reconnaissance dans l’agglomération dijonnaise et sa dimension régionale. Comme à chaque édition de cette biennale, une trentaine d’auteurs sont conviés à ces rencontres sous le signe de la fête aux 9ème art et à ses “artisans – artistes” ! Le programme des réjouissances s’installe : expositions, interventions dans les écoles, ateliers, conférence pro, échanges et dédicaces, match d’impro BD, remise de prix, soirée inaugurale … Le tout dans un esprit ouvert aux familles et aux non spécialistes en plus des amateurs éclairés du 9e art.

Les auteurs invités : Romain Pujol, Stedo, Frank Margerin, Arlène, Laurent Battistini, Shalinka, Sumi, Tartuff, Didier Bontemps, Pascal Bresson, Michel Burdin, Baba, Lapuss, Tatiana Domas, Romain Dutter, Julien Flamand, Cranemou, Pierre Glesser, Romain Gondy, Héran, Ivars, Julien Lesne, Frédéric Marniquet, Armelle Modéré, Marc Jakubowski, Nadia Nakhlé, Jean-Christophe Nègre, François Plisson, Baloo , Filoo Ren, Eric Rucksthul, Paco Salamander, Gyom, Robin Walter … Le public pourra voter pour le.la prochain.e parrain ou marraine de l’édition suivante. Remise des PRIX dont celui du public à partir de 15H15 le Dimanche 3 avril.

– En attendant les Rencontres : conférence de presse en présence d’auteurs BD à la médiathèque de Longvic le 3 mars à 17H30, entrée libre

– Atelier BD avec Romain Dutter le 5 mars de 10h à 12H à la médiathèque de Longvic tel 03 80 68 21 60

– Soirée d’ouverture du festival animée par la lisa 21 ( match impro bd ) et l’association Protagomix Crew à l’espace Jean-Bouhey de Longvic le Vendredi 1er avril à partir de 19h30, petite restauration sur place. Entrée libre pour tous !

– Dédicaces de 10h à 18h samedi 2 avril de 10h à 17h dimanche 2 avril 2022

renseignements : Direction de l’action culturelle au 03 80 68 44 07 ou culturel@ville-longvic.fr

culturel@ville-longvic.fr +33 3 80 68 44 07

Espace Jean-Bouhey 37 route de Dijon Longvic

