Les 125 ans du Phare d’Eckmühl Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistre

Penmarc'h

Les 125 ans du Phare d’Eckmühl Penmarch, 29 octobre 2022, Penmarch. Les 125 ans du Phare d’Eckmühl

Avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistre Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen

2022-10-29 18:00:00 – 2022-10-29 20:00:00

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen

Penmarch

Finistre Conférence-débat sur l’histoire et l’avenir des phares de Penmarch, présentée par le photographe Roland Chatain avec la participation d’Alexandra Coatmen, coordinatrice du site des phares de Penmarch et de Yohan Madec, directeur général des services et responsable du service culturel de la ville de Penmarch. +33 2 98 58 72 87 Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Penmarch Finistre Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Ville Penmarch lieuville Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Departement Finistre

Penmarch Penmarch Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Les 125 ans du Phare d’Eckmühl Penmarch 2022-10-29 was last modified: by Les 125 ans du Phare d’Eckmühl Penmarch Penmarch 29 octobre 2022 Avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistre Finistre Penmarch

Penmarch Finistre