2023-09-02 – 2023-09-03

1 000 euros et 3 écrans plats géants et 3 trophées récompenseront les vainqueurs. Au total, 20 prix seront distribués. Formule: des parties au temps et par addition de points (3 la victoire, 1 le nul, 0 la défaite).



Tous les participants disputeront 8 parties. Puis un classement sera établi et les 16 meilleurs scores se retrouveront pour les 8e, 1/4 de finale, 1/2 finales et la finale (concours A).

Les équipes classées entre la 17e et la 32e place joueront le concours B et celles situées entre la 33e et la 48e place le concours C.



Dimanche 5 septembre tir de précision

Le lendemain, sur le même site, nouvelle édition du concours de tir de précision, à l’identique des championnats du monde.



Au vu du succès observé l’an passé, l’Esplanade Ganay Bouliste, organisatrice de l’épreuve, consacrera à nouveau un large volet caritatif à en s’unissant avec l’association Le Point rose, un projet d’aide au développement des soins palliatifs pédiatriques.

Rendez-vous sur les plages du Prado pour la nouvelle édition des 12 heures boulistes de Provence et celle du tir de précision.

+33 6 88 09 10 09 Esplanade Ganay Bouliste

