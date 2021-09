Les 11e rencontres de Jazz Manouche de Servaville-Salmonville Servaville-Salmonville, 2 octobre 2021, Servaville-Salmonville.

Les 11e rencontres de Jazz Manouche de Servaville-Salmonville 2021-10-02 20:15:00 20:15:00 – 2021-10-02 salle polyvalente Rue de la Fosse aux Loups

Servaville-Salmonville Seine-Maritime Servaville-Salmonville

Les 11e rencontres de Jazz Manouche de Servaville-Salmonville auront lieu samedi 2 octobre, à 20h15 à la salle polyvalente. Deux formations animeront la soirée… Chpeko Swing Quintet :

Poussés par leur passion pour la musique de Django Reinhardt, Chpeko swing proposera un quintet inédit pour lequel ils ont réarrangé les plus grands standards de la musique manouche. Issus d’horizons différents tels que la musique classique, le jazz ou l’apprentissage par transmission orale, Marine Delmont au violon, Julien Demezieres à la clarinette, Louis Pineau et Jacques Smee à la guitare et Alex Heller à la contrebasse se rejoignent aujourd’hui autour de l’envie de faire vivre cette musique avec toute la fraîcheur et le respect qu’elle mérite.

Ninine Garcia trio : Composé de Ninine Garcia et son fils Rocky ainsi que du saxophoniste Gilles Barikosky, Ninine est le gardien du temple de la guitare manouche à Paris. Tous les musiciens de ce courant de jazz sont allés l’écouter au moins une fois dans leur vie. Il vient d’enregistrer un nouvel album sur lequel figurent ses fervents admirateurs-amis-musiciens dont Thomas Dutronc, Sansévérino, Liane Foly, Leila Duclos, Yvan Le Bolloc’h et le guitariste Noé Reinhardt.

Pass sanitaire obligatoire, port du masque recommandé. Entrée 15 € (adhérent ASCSS : 12 €). Réservation obligatoire : 06 08 35 14 78 ou ascsservaville@gmail.com.

