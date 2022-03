Les 11 – 12 et 13 Mars – Projections HK, la plume et l’espoir + Concert d’ALEE Chaudron Colombanais, 11 mars 2022, Saint-Coulomb.

**Vendredi 11, Samedi 12 et Dimanche 13 mars 2022 – Au Chaudron Colombanais, à Saint-Coulomb (lieu-dit la martinais)** **Soirées « Ciné -Concert » HK / Alee** – 18h: Projection du film ” HK, La plume et l’espoir” sur le chanteur HK. Synopsis : _En 2021, HK parcourt la France des villes et des campagnes, pour continuer de « Danser encore » face à l’urgence culturelle et sociale. « HK, La plume et l’espoir » retrace cette lutte joyeuse et engagée aux côtés de celles et ceux qui se battent pour un monde plus juste, solidaire et fraternel._ – 19h30: Repas bio (soupe quinoa/riz + scones salées + brownies + Bière locale) – 20h30: Concert d’Alee (Alee est un chanteur rennais, ses facettes sont multiples. Dans son univers, les textes engagés s’entremêlent aux compositions plus personnelles. Alee est un mélange des genres, entre phrasé hip hop et chanson. De ses jeunes années de rap, il lui reste le franc parlé, mais le temps a apporté à ses mots la poésie et la justesse.) (Dimanche 13 mars: film à 15h30 – concert à 18h – Pizzas sur place) **Attention, jauge limitée, merci de réserver vos place à l’adresse suivante:** **[lechaudroncolombanais@ecomail.fr](mailto:lechaudroncolombanais@ecomail.fr)**

Prix pour la soirée (film + concert): 10€ Adhésion à l’association obligatoire : 5€ – pensez à réserver ! –

Projection du film documentaire HK, la plume et l’espoir de Clémentine & Thomas BASTY

Chaudron Colombanais Saint-Coulomb Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine



