Les 10km du marathon de Colmar Kaysersberg Vignoble, dimanche 22 septembre 2024.

Les 10km du marathon de Colmar Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Epreuve de course à pied, entre vignoble forêt et ville, sur les 10 derniers kilomètres du Marathon de Colmar.

Lors du marathon de Colmar, le parcours des 10km est au départ de Sigolsheim. Le tracé emprunte la fin du parcours du marahton et l’arrivée a lieu à Colmar sur la Place Rapp.

il est possible de retirer son dossard dès le samedi sur le village Marathon, installé Place Rapp.

Sur inscription. Il est possible de s’inscrire jusqu’au 31 août 2024.

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 11:00:00

fin : 2024-09-22 13:00:00

Place de l’église

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est info@kaysersberg-vignoble.fr

L’événement Les 10km du marathon de Colmar Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg