LES 10KM DE BELFORT Belfort, 27 mars 2022

LES 10KM DE BELFORT Belfort

2022-03-27 – 2022-03-27

Belfort Territoire-de-Belfort Belfort Territoire de Belfort

EUR COURSE A PIED de 10KM dans les parcs et Jardins du nord Belfort, départ à 10H00 le 27 mars 2022

Course ouverte à tous sur un parcours de 10km homologué

Animation musicale.

Et 2 courses jeunes , le footing des enfants à9h10 et la course benjamins/Minimes filles et garçons à 9h25.

Partageons le plaisir de courir.

daniel.gauer1956@gmail.com http://www.belfort-athle.com/

Belfort

