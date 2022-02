Les 100km du Perche Trizay-Coutretot-Saint-Serge Trizay-Coutretot-Saint-Serge Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Trizay-Coutretot-Saint-Serge Eure-et-Loir Trizay-Coutretot-Saint-Serge Nouvelle édition des 100km du Perche : 3 parcours proposés (25, 50 ou 100km), allure libre. Randonnée ouverte à tous ! Découverte du bâti percheron. Nouvelle édition des 100km du Perche : 3 parcours proposés (25, 50 ou 100km), allure libre. Randonnée ouverte à tous ! mamie.bouhours@yahoo.fr +33 2 37 52 27 38 Nouvelle édition des 100km du Perche : 3 parcours proposés (25, 50 ou 100km), allure libre. Randonnée ouverte à tous ! Découverte du bâti percheron. Trizay-Coutretot-Saint-Serge

