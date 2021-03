Avignon Avignon Avignon, Vaucluse Les 1001 visages d’Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Les 1001 visages d’Avignon, 6 avril 2021-6 avril 2021, Avignon. Les 1001 visages d’Avignon 2021-04-06 – 2021-04-06 10:30:00 Départ : Office de tourisme Départ : Office de tourisme – 41 cours Jean Jaurès

Avignon Vaucluse Avignon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Mascarons, statues qui ornent les façades de la ville, gargouilles, représentations de personnages célèbres, détails des portes et fenêtres … tant d’éléments que l’on ne remarque pas et qui permettent d’appréhender différemment le riche passé d’Avignon. officetourisme@avignon-tourisme.com +33 4 32 74 32 74 http://www.avignon-tourisme.com/ Mascarons, statues qui ornent les façades de la ville, gargouilles, représentations de personnages célèbres, détails des portes et fenêtres … tant d’éléments que l’on ne remarque pas et qui permettent d’appréhender différemment le riche passé d’Avignon.

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Départ : Office de tourisme Départ : Office de tourisme - 41 cours Jean Jaurès Ville Avignon