Paris LE BAL BLOMET île de France, Paris LES 1001 NUITS DU JAZZ LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

LES 1001 NUITS DU JAZZ LE BAL BLOMET, 2 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 2 décembre 2021

de 20h à 22h

payant

100 soirée-concerts pour revivre un siècle de jazz. Avec Raphael Imbert, Johan Farjot, Louis Sclavis et Joe Quitzke A l’occasion du centenaire du premier enregistrement de Jazz, les 1001 NUITS DU JAZZ retracent en musique, 2 fois par mois et à travers 100 grandes soirée-concerts, les différentes étapes de l’épopée du jazz dans le cadre historique du Bal Blomet. Chacune d’entre elles est rythmée par de courtes présentations d’artistes, de standards, d’épisodes ou de notions musicologiques marquantes de l’histoire du jazz. Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et conférencier, accompagné de Johan Farjot, pianiste et chef d’orchestre proposent avec leurs invités des clés d’accès grand public ainsi qu’un concert illustrant en musique les thématiques abordées. Une centaine d’artistes représentatifs de la scène jazz et désireux de renouveler le concert contemporain se succéderont ainsi au gré des 1001 NUITS DU JAZZ. Parmi eux, de jeunes talents du Centre des Musiques Didier Lockwood et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. LES 1001 NUITS DU JAZZ permettent ainsi au public de redécouvrir une histoire complète et récréative du jazz depuis ses origines, en privilégiant l’esprit de divertissement caractéristique du concert de jazz traditionnel. Concerts -> Jazz LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

12 : Volontaires (180m) 6 : Sèvres – Lecourbe (392m)

Contact :LE BAL BLOMET 0756819977 contact@balblomet.fr http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-12-02T20:00:00+01:00_2021-12-02T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris