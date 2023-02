Les 1001 nuits du jazz comédies musicales LE BAL BLOMET, 13 avril 2023, PARIS.

Les 1001 nuits du jazz comédies musicales LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-04-13 à 20:00 (2023-04-13 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et conférencier, accompagné de Johan Farjot, pianiste et chef d’orchestre proposent avec leurs invités des clés d’accès grand public ainsi qu’un concert illustrant en musique les thématiques abordées. Une centaine d’artistes représentatifs de la scène jazz et désireux de renouveler le concert contemporain se succéderont ainsi au gré des 1001 NUITS DU JAZZ. Parmi eux, de jeunes talents du Centre des Musiques Didier Lockwood et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. LES 1001 NUITS DU JAZZ permettent ainsi au public de redécouvrir une histoire complète et récréative du jazz depuis ses origines, en privilégiant l’esprit de divertissement caractéristique du concert de jazz traditionnel.

Votre billet est ici

LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris

Raphaël Imbert, saxophoniste de jazz et conférencier, accompagné de Johan Farjot, pianiste et chef d’orchestre proposent avec leurs invités des clés d’accès grand public ainsi qu’un concert illustrant en musique les thématiques abordées. Une centaine d’artistes représentatifs de la scène jazz et désireux de renouveler le concert contemporain se succéderont ainsi au gré des 1001 NUITS DU JAZZ. Parmi eux, de jeunes talents du Centre des Musiques Didier Lockwood et du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

LES 1001 NUITS DU JAZZ permettent ainsi au public de redécouvrir une histoire complète et récréative du jazz depuis ses origines, en privilégiant l’esprit de divertissement caractéristique du concert de jazz traditionnel.

.24.2 EUR24.2.

Votre billet est ici