Les 1001 Nuits du Jazz, 5 juillet 2022, .

Les 1001 Nuits du Jazz

2022-07-05 – 2022-07-05

7 10 La Cité à ciel ouvert !



Les 1001 Nuits du Jazz donnent l’occasion au saxophoniste Raphaël Imbert et au pianiste Johan Farjot de nous raconter une autre histoire du jazz, qui n’est pas une affaire de spécialistes, d’initiés ou de puristes, mais plutôt un conte qui s’adresse à tous pour mieux apprécier les mystères d’une musique multiple et créolisée, et qui n’arrête pas de se réinventer.



Les 1001 Nuits du Jazz, c’est une « concérence » à travers les grandes et petites histoires d’une musique qui a construit notre époque, et qui continue de nourrir le lien entre les différents domaines de notre imaginaire collectif.



Raphaël Imbert, saxophones / Johan Farjot, piano / Ronald Baker, chant / Felipe Cabrera, contrebasse / Julie Saury, batterie

