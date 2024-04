Les 1001 facettes du Cours Hermeland Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, mercredi 10 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-10 15:00 – 18:00

Gratuit : oui

Une histoire de nature et d’architecture contemporaine par la Ville de Saint-Herblain et l’association Vous êtes ici. Imaginé dès les années 1990 comme le « centre vert » de Saint-Herblain, le Cours Hermeland traverse la commune du Nord au Sud et d’Est en Ouest permettant ainsi de relier et fédérer les quartiers. Cet espace naturel de 300 hectares préservé de l’urbanisation, est composé des grands parcs et espaces naturels herblinois constituant ainsi la trame verte et bleue du territoire. Seuls les équipements d’envergure publique s’y sont implantés pour favoriser la convergence vers ce centre vert tel que : la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, la salle de la Carrière, le Zénith. Ces bâtiments constituent un véritable patrimoine architectural contemporain auquel vient s’ajouter l’immeuble du Sillon, qui fête ses 50 ans cette année, et ONYX, construit dans les années 80. Au travers de cette exposition, venez découvrir l’histoire du Cours Hermeland, son patrimoine architectural contemporain, ainsi que la richesse des parcs et espaces naturels qui le composent. En complément, un programme d’animations riches et variées vous permettra d’arpenter le Cours Hermeland de long en large : randonnée vélo à la découverte du patrimoine culturel, visites architecturales, sorties nature et paysages à la Bégraisière, à la Carrière et à la Pelousière…

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87