Les 1000 usages des arbres têtards Notre-Dame-de-Bliquetuit, 6 janvier 2023

Les 1000 usages des arbres têtards

2023-01-06 20:00:00 20:00:00 – 2023-01-06 23:00:00 23:00:00

Le Parc organise deux Rendez-vous du Parc successifs sur la thématique de l’arbre têtard, cet arbre emblématique de nombreux paysages agricoles, reconnaissable facilement à sa forme particulière. Cet aspect, obtenu par des étêtages réguliers et toujours au même endroit, permettent aux branches de repousser tel un taillis aérien, protégé de la dent du bétail et permettant ainsi une double production, agricole et forestière, sur une même parcelle. Têtard, émonde ou trogne, cette technique ancestrale des paysans d’autrefois offrait une ressource inépuisable en bois de chauffage, fourrage pour animaux, manches d’outils, piquets de clôture, vannerie, etc. Délaissée au XXe siècle, ne serait-il pas temps de réintégrer cette énergie renouvelable à l’heure du changement climatique ?

Samuel Cissey, technicien arbres et haies au Parc, et Dominique Mansion, formateur, artiste et vice-président de la Maison botanique de Boursay, proposent vendredi 6 janvier à 20h une soirée dédiée à l’arbre têtard. Après le vernissage de l’exposition « Trognes, arbres têtards ou d’émondes », le film « Trognes, l’arbre aux mille visages » sera diffusé. S’en suivra une discussion avec l’assistance.

Ces Rendez-vous du Parc s’adressent aux habitants, agriculteurs, élus, techniciens etc. désireux

de mettre en œuvre cette technique de taille. À l’issue de ceci, la Compagnie M42 vous invitera à

participer à la création d’une histoire d’arbres !

