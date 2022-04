Les 1000 Pat’ pour les 4-6 ans : La drôle de visite pour les touts-petits pendant les vacances de Paques Amiens, 11 avril 2022, Amiens.

Les 1000 Pat’ pour les 4-6 ans : La drôle de visite pour les touts-petits pendant les vacances de Paques Amiens

2022-04-11 – 2022-04-11

Amiens Somme

4 4 Haut comme trois pommes et déjà son atelier du patrimoine…

Les 1000 Pat’, c’est un atelier créé spécialement pour les tout-petits construit autour d’une mini visite et de jeux pour apprivoiser le patrimoine comme les grands, et pour que les grands retrouvent leurs yeux d’enfant !

Durée : 1h

De 4 à 6 ans avec un accompagnant (papa, maman, mamie…)

RDV au JASA

Lundi 11 avril à 10 h 30 : la Préhistoire racontée à mon doudou – RDV au Jardin Archéologique de St Acheul

Vendredi 15 avril à 10 h : Drôle de visite au Cirque Jules Verne – RDV Place Longueville

Jeudi 21 avril à 14 h 30 : Animaux et peinture à la Préhistoire – RDV au Jardin Archéologique de St Acheul

Vendredi 22 avril à 10 h : Drôle de visite à l’Hôtel de Ville – RDV Place de l’Hôtel de Ville.

patrimoine@amiens-metropole.com +33 3 22 22 58 93

Amiens

