2023-02-13 – 2023-02-13

4 4 Haut comme trois pommes et déjà son atelier du patrimoine…

Les 1000 Pat’, c’est un atelier créé spécialement pour les tout-petits construit autour d’une mini visite et de jeux pour apprivoiser le patrimoine comme les grands, et pour que les grands retrouvent leurs yeux d’enfant !

Durée : 45mn / 1h

De 4 à 6 ans avec un accompagnant (papa, maman, mamie…)

RDV au JASA

– lundi 13 février : petit chasseur

– mercredi 22 février : Art et animaux préhistoriques

Sur réservation

